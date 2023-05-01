توريد 23 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

ثمّن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين، في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوي المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

كمية الأقماح الموردة حتى اليوم

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 23348 طنا و222 كيلوجرام قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 142704طن و326 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

تحذير لاصحاب مصانع الاعلاف

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام محصول القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب، أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.