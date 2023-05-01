التصريح بدفن جثمان الفنان مصطفى درويش في مقابر الأسرة بأكتوبر

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة الفنان مصطفى درويش في مقابر العائلة بطريق الواحات بأكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال مصدر طبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن الفنان مصطفى درويش دخل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، بسبب تعرضه لضيق في عضلة القلب.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الراحل مصطفى درويش لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن في مقابر العائلة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن خبر وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، وتشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

وكان آخر ظهور للفنان مصطفى درويش قبل وفاته في عمل خيري، حيث ظهر في إحدى المؤسسات الخيرية يتحدث عن مشاركته بالمؤسسة ومساعدة المحتاجين والمشردين في إيوائهم، ومحاولتهم التواصل معهم لإيواء المشردين من المسنين في الشوارع.