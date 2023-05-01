آسر ياسين ينعى مصطفى درويش: خسرت أخ.. هتوحشني يا جدع

أعرب الفنان آسر ياسين، عن حزنه لوفاة الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 43 عاما، حيث نعاه عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: «الله يرحمك يا مصطفى، كنت من أطيب الناس وأجدعهم، عمرك ما اتأخرت عن حد، حقيقي خسرت أخ بس أكيد أنت عند اللي أحسن من كل حاجة، أرجوكم الدعاء له وربنا يصبرنا جميعا، سلام يا غالي».

وكانت آخر الصور التي نشرها الفنان مصطفى درويش عبر خاصية «ستوري» على حسابه على «فيس بوك» قبل ساعات قليلة من وفاته، تجمعه بـ آسر ياسين من كواليس مسلسل «سوتس بالعربي» الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2022، حيث جسّد دور شقيقه ضمن الأحداث، وأعاد آسر ياسين نشر الصورة مرة أخرى عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «هتوحشني يا جدع».

«شماريخ» أخر عمل يجمع آسر ياسين ومصطفى درويش قبل وفاته

وشارك الفنان مصطفى درويش، آسر ياسين في أكثر من عمل فني، أولها «بـ100 وش» للمخرجة كاملة أبو ذكري في موسم دراما رمضان 2021، وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، واجتمعا معا مرة أخرى في العام التالي في مسلسل «سوتس بالعربي»، إضافة إلى فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، والذي لم يعرض بعد، ويعتبر آخر أعمال «درويش» قبل وفاته.