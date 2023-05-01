آخر أعمال الفنان مصطفى درويش.. «رحل قبل أن يشاهدها»

نجح الفنان مصطفى درويش، في خلق بصمة فنية خاصة به خلال سنوات قليلة من العمل الفني، وقدّم خلال مدة لم تتجاوز 7 سنوات، نحو 33 عملا، تنوّع بين الدراما التلفزيونية والسينما، بينها 4 أعمال خلال موسم دراما رمضان الأخير، وكأنّه كان يحاول تقديم كل الشحنة الفنية داخله، وذلك قبل أن يغيّبه الموت اليوم عن عمر ناهز 43 عاما.

ورغم وفاة الفنان مصطفى درويش، إلا أنّ الجمهور ما زال على موعد مع أعمال جديدة تعرض للمرة الأولى، حيث شارك في فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويضمّ في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، كما شارك أيضا في فيلم «5 جولات» إخراج مازن أشرف، بطولة، آدم الشرقاوي، ونور النبوي، وماجد المصري، وداليا شوقي.

تفاصيل وفاة الفنان مصطفى درويش

وتسببت الوفاة المفاجئة للفنان مصطفى درويش في حالة كبيرة من الصدمة لجمهوره ومحبيه، حيث عانى من بعض الآلام، ونقل إلى مستشفى الشيخ زايد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد توقف عضلة القلب، وتقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بينما تقام الجنازة، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفقا لما أعلنه شقيقه هاني درويش عبر حسابه على «فيس بوك».