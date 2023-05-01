محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة عالميا

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث أنها تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

ندوات للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء

وفي سياق متصل، تابع محافظ القاهرة انطلاق العديد من الندوات للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والفئات المستهدفة وأهداف المبادرة فيما يتعلق بمستقبل الاجيال القادمة.

وجرى اليوم عقد ندوة للتعريف بالمبادرة على مستوى المنطقة الشمالية بمكتبه مصر العامة، وتطرقت إلى التعريف بالفئات التي تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها وكيفية الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg ، وجرى إيضاح أن المشروعات المقدمة يجب ان تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع داخل محافظة القاهرة وأن يراعي البعد البيئى وقواعد التنمية البيئة المستدامة.

وأشار إلى أن عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة تتم وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.