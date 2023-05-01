محافظ القاهرة يوجه بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، متابعة إزالة مخالفات البناء ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية، ورصد أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في المهد.

مواجهة أشكال التعديات على أملاك الدولة

وتابع محافظ القاهرة تنفيذ الأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة عدة حملات لاسترداد أراضي الدولة، وإزالة التعديات في المهد في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة مع عدم التهاون مع أي حالة تعد، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة أخرى من خلال متابعة ولجان لتكثيف المرور على الأماكن المستردة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات في المهد سواء على أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة مع عدم التهاون مع أي حالة تعد، وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى، والحفاظ على الأراضي التي استرددت.

استهداف حالات البناء في المهد

ووجه محافظ القاهرة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل الفوري معها، والتنفيذ الفعلى على أرض الواقع لتنفيذ قرارات الإزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة21 والتي انطلقت من 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجاري حيث تستهدف حالات البناء في المهد.