محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، جاء فيها، «يطيب لي أن ابعث لكم باسمي واسم أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية، أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة الذكري الواحد والأربعين لعيد تحرير سيناء، التي ستظل رمزا لقوة وإرادة الجيش المصري، وفخر لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء، داعيا الله العلي القدير أن يسدد على طريق الحق والخير والعدل خطاكم وجهودكم المخلصة في دفع عجلة التنمية على أرض سيناء، وأن يحقق لشعب مصر العظيم ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة».

ذكرى تحرير سيناء

كما أرسل محافظ القاهرة تهنئة إلى رئيس الوزراء وقادة القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء، أعرب فيها عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة ذكري 41 لتحرير سيناء، التي تعبر عن الإعزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز، داعيا المولى سبحانه أن يسدد على طريق الحق والعدل الخطى، وأن يحقق لشعب مصر العظيم ما يرجوه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.