محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يدعم تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جان بيار مباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية «UCLG Africa»، والوفد المرافق له، في أول زيارة له لديوان عام المحافظة.

وشهد اللقاء السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية ومدير المكتب الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس لكل عمل أفريقى أو دولى يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الثمان الماضية لوضع البنى التحتية الأساسية للجمهورية الجديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكان على رأسها مبادرة «حياة كريمة» التي استهدفت النهوض بمستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن، والذي بلغت تكلفته أكثر من 700 مليار جنيه، وهو المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ووصل إلى أصغر القرى بمصر ليقدم الخدمات التى يحتاجها المواطن فى مكانه.

مبادرة «حياة كريمة»

وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة «حياة كريمة» لم تقتصر على تقديم الخدمات ورفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين فقط، بل كانت مبادرة ثقافية وتوعوية تهدف إلى رفع مستوى وعى الموطنين، خاصة عن أثر الزيادة السكانية على التنمية في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في أفريقيا سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في كل دول القارة، آملًا أن تحقق المبادرة في القارة نفس النجاح الذي حققته في مصر.

نموذج العاصمة الإدارية

وأضاف محافظ القاهرة، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يُعد نموذجاً مميزاً قدمته الدولة المصرية للتطوير المؤسسي والنمو العمراني، مشيرًا إلى انتقال كثير من الوزرات لها وبدء العمل الفعلي بها.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن القاهرة كان لها شرف استضافة الدورة السابقة للمنظمة، كما تحتضن القاهرة مقر المكتب الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا في سبيل نجاح استضافة القاهرة لقمة أفريسيتي المقرر عقدها في 2025، لتكون إضافة لأعمال وإنجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بقيادة السكرتير العام جان بيير أيلونج امباسي.

مشروعات التطوير في مصر

وأكد جان بير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية «UCLG Africa»، أن مصر هي أم القارة الأفريقية، والمؤسس الأول لنشاط عمل المنظمة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الحضري والعمراني التي تحدث في مصر تعد نموذج للعمل فى أفريقيا..

ووجه سكرتير عام المنظمة الدعوة لمحافظ القاهرة للمشاركة في أعمال المجلس التنفيذي المقرر عقده في 3 يونيو المقبل في مدينة كيسومو الكينية، قبيل المشاركة في القمة التى ستعقد في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بأفريقيا.