1.5 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة في أبريل

أكدت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، أنها أفرجت خلال شهر أبريل الماضي عن مشمول 4542 شهادة جمركية وارد نهائي، لكل السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، مثل القمح والأرز والذرة والسكر والبقوليات ومكونات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.

تحصيل 218 مليون جنيه ضرائب

وأضافت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات بلغت 218 مليونًا و201 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة 1 مليار و60 مليونًا و91 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 304 ملايين و586 ألف جنيه.

وتابعت أنه خلال شهر أبريل الماضي تم تصدير مشمول 2664 بياناً جمركياً تحت كل نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت - دروباك) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها ألمونيوم ومواد غذائية وإستانلس ورخام ومنتجات أخرى، بقيمة بلغت 6 مليارات و364 مليونًا و726 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية التي تم تصديرها بمبلغ مليون و244 ألف جنيه، وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 398 بيانًا جمركيًّا بنحو 4 ملايين و422 ألف جنيه.

واستطرد بيان الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة: وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر أبريل الماضي نحو مليار و588 مليونًا و545 ألف جنيه.

سرعة إنجاز العمل بالإدارات الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بالعمل على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.