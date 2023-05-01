مصرع شخصين في انقلاب سيارة داخل ترعة بكفر الشيخ.. أحدهما مجهول الهوية

تجري جهات التحقيق في محافظة كفر الشيخ تحرياتها للاستدلال على هوية شخص مجهول الهوية عُثر عليه مع شخص آخر، بعدما لقيا مصرعهما، اليوم، إثر سقوط سيارة داخل ترعة بين قريتي «نصرة» و«الخادمية».

واستدلت جهات التحقيق على هوية شخص من الضحيتين، ويدعى أحمد طارق الشحات، 23 عاما، من مدينة الحامول، ولا يزال الثاني مجهول الهوية.

ملابسات الحادث

وكان اللواء محمد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارا من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد وصول جثتي شخصين، إثر سقوط سيارة نقل كانا يستقلانها داخل إحدى الترع بين قريتي «نصرة» و«الخادمية»، التابعتين لمركز كفر الشيخ، حيث استدل على هوية أحدهما، ولم يستدل على هوية الآخر.

وتم التحفظ على الجثتين داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.