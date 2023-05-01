«التعليم»: إجراء معادلة لطلاب النظام السوداني الراغبين في الالتحاق بالمنظومة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو كوانفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالإضافة لعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، وذلك لبحث المعوقات التي تواجههم.

تذليل كافة العقبات

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء؛ الذي يهدف لطمأنة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور في ظل الأوضاع الراهنة فى دولة السودان الشقيق، والإجابة عن كل استفسارتهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل العقبات أمام أبنائنا من الطلاب المصريين العائدين من السودان، ومؤكدا أن الدولة المصرية لا تتخلى أبدًا عن أبنائها المغتربين.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور رضا حجازي القرارات التي اتخذها مؤخرا لتيسير الإجراءات على طلاب الثانوية العامة المصريين في مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان والعائدين منهم لأرض الوطن، حيث قرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

اجراء معادلة لدخول امتحانات طلاب نظام التعليم السوداني

كما وجه الوزير الإدارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، كما وافق الوزير على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح الوزير أنه يجب على طلاب نظام التعليم السوداني الراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم في جمهورية مصر العربية، إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق من أية إجراءات متعلقة بالتحاق أبنائهم بالامتحانات لدى عودتهم لمصر، مشيرا إلى أنه جرى فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات واستثنائهم، على الرغم من انتهاء موعد التسجيل.

وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن خالص أمنياته بعودة الطلاب المصريين وأولياء أمورهم سالمين لأرض الوطن.