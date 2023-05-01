إزالة 26 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة 21 بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وذلك على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو المقبل.

تنفيذ عدد من قرارات الإزالة

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمركز سيدي سالم، برئاسة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على مساحة 33 فدان و7 قراريط و8 أسهم.

إزالة مبان مخالفة على الرقعة الزراعية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سبق إزالة 12 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز فوة، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل، سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة، أو في المهد، أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة.