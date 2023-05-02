غرفة السياحة: 85% من المتقدمين للحج السياحي تقدموا للبرامج الاقتصادية

قال أحمد وحيد،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه وفقا لإحصاءات وزارة السياحة والآثار، فإن عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى لهذا العام بلغ نحو 73 ألفا و874 مواطنا، موضحا أن نحو 85% من تلك الأعداد تقدمت لبرامج الحج الإقتصادية (البرى - الإقتصادى طيران) حيث تقدم لتلك البرامج نحو 63 ألف مواطن، فيما تقدم لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم نحو 10 آلاف مواطن.

برنامج الحج الإقتصادى طيران

وأضاف لـ«الوطن» أن برنامج الحج الاقتصادي طيران احتل المركز الأول فى أعداد المواطنين الذين تقدموا لها حيث بلغ عدد المتقدمين لهذا البرنامج أكثر من 47 ألف مواطن،فيما بلغ عدد المتقدمين لبرنامج الحج المستوى البرى أكثر من 15 ألف مواطن ،بينما تخطى عدد المتقدمين لبرنامج الحج فئة 5 نجوم حاجز الـ 10 آلاف مواطن.

حصة السياحة من تأشيرات الحج تبلغ 16 ألف تأشيرة

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار خصصت من حصتها من تأشيرات الحج البالغة نحو 16 ألف تأشيرة، نحو 12 ألف تأشيرة للبرامج الإقتصادية (البرى والإقتصادى طيران)،كما خصصت لبرنامج الحج فئة الـ 5 نجوم نحو 4 آلاف تأشيرة .

يشار إلى أن عدد شركات السياحة التى قامت بتنظيم رحلات الحج هذا العام بلغت نحو 1483 شركة سياحة.