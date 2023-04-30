نتيجة الحج السياحي 2023.. فوز 16 ألف مواطن بالقرعة اليوم

أعلنت سامية سامي، وكيل وزارة السياحة لقطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، فوز نحو 16 ألف مواطن بفرصة الحج السياحي لهذا العام، من خلال القرعة التي أجريت اليوم بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية، لافتة إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا للقرعة هذا العام، بلغ نحو 73 ألفا و874 مواطنا.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن للمواطنين الاستعلام حاليا عن نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال الرقم القومي، عن طريق البوابة المصرية الموحدة للحج عبر هذا الرابط

بوابة الحج المصرية 2023

وأشارت إلى أنه يمكن لشركات السياحة المنفذة للحج السياحي، استخراج نتيجة القرعة من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية الموحدة للحج، باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها.

وقال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، متاحة الآن للمواطنين بالرقم القومي، ويمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات ورابط الاستعلام بالرقم القومي

- الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية الموحدة

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحج.

- كتابة رقم المصنع الموجود أسفل الصورة ببطاقة الرقم القومي، وإدخال رمز التحقق.

- الضغط على مربع بحث.

تكلفة الحج السياحي 2023

أشار إلى أن أسعار الحج السياحي لهذا العام، جاءت على النحو التالي:

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي 130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم بـ230 ألف جنيه دون تذكرة السفر، وذلك بفنادق تبعد عن الحرم 1250 مترا.

- مستوى 5 نجوم بـ275، للإقامة بفنادق صف ثان من الحرم، بمسافة من 250 مترا حتى 1250 مترًا دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم، حتى 250 مترا بـ310 آلاف جنيه دون تذاكر الطيران.