السياحة تعلن فوز 16 ألف مواطن بقرعة الحج السياحي هذا العام

قالت وزارة السياحة والآثار إنه تم، منذ قليل، إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ - 2023 م، والتي تم إجراؤها بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية، بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، وأعضاء اللجنة، وقيادات الإدارة المركزية للشركات بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات السياحة، وممثلي قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى اليوم أنه تم إجراء القرعة إلكترونيا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

وأشارت وزارة السياحة إلى أنه يمكن لشركات السياحة المنفذة للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق الدخول عبر هذا الرابط.

https://hij.moi.gov.eg

زيادة 7% في أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام

ومن جهتها، أكدت سامية سامي أن موسم الحج السياحي هذا العام شهد زيادة في إقبال عدد المواطنين المتقدمين له بنسبة 7% عن العام الماضى، كما أنه يناسب كافة المستويات ويغطي كافة الشرائح المجتمعية حيث تم تخصيص 75% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي هذا العام للمستويين الاقتصادي والبري ،و 25% للمستوى الخمس نجوم، مؤكدة على حرص الجميع بأن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحاً ومرضياً لكافة الحجاج.

الضوابط المنفذة للحج السياحى

و ناشدت جميع الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لهذا العام بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي والبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج. وأضافت أن اللجنة العليا للعمرة والحج في حالة اجتماع دائم للوقوف على مستجدات الأمور .