ظهرت الآن.. رابط نتيجة الحج السياحي 2023 ببطاقة الرقم القومي

أعلنت وزارة السياحة منذ قليل، عن فوز نحو 16 ألف مواطن بفرصة الحج لهذا العام من بين المتقدمين لقرعة الحج السياحي، موضحة أن شركات السياحة المنفذة للحج السياحي، يمكنها استخراج نتيجة القرعة من خلال مواقعها الإلكترونية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها.

الحصول على نتيجة الحج السياحى

أضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال الرقم القومي، عن طريق البوابة المصرية الموحدة للحج عبر هذا الرابط

وقال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يمكن للمواطنين الحصول على النتيجة عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية الموحدة.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحج.

- كتابة رقم المصنع الموجود أسفل الصورة ببطاقة الرقم القومي، وإدخال رمز التحقق.

- الضغط على مربع بحث.

التضامن بين الشركات فى تنظيم الحج

أوضح «وحيد»، أن شركات السياحة المنظمة للحج السياحي لهذا العام، ستبدأ غدا في إجراءات التضامن لتنظيم رحلات الحج، لافتا إلى أنّ المسار الإلكتروني السعودي للحج، لا يتعامل إلا مع الكيانات التي لديها 50 حاجا على الأقل.

وأشار إلى أن شركات السياحة مخاطبة الفائزين، بقرعة الحج السياحي، لسرعة سداد قيمة برنامج الحج المتقدم إليه، موضحا أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يوفقوا في القرعة، يمكنهم استرداد قيمة جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم بعد شهر من الآن، وتحديدا في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.