الغرف السياحية: بدء تحصيل قيمة برنامج الحج من الفائزين بالقرعة الإلكترونية

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة ستبدأ من اليوم في تحصيل قيمة برنامج الحج من الفائزين بقرعة الحج السياحي التي أجريت أمس، موضحا أنها خاطبت الفائزين بسرعة سداد قيمة البرنامج حتى يتسنى لها دفع قيمة تعاقدات سكن الحجاج بفنادق مكة والمدينة وقيمة خدمات النقل الداخلي بالسعودية وخدمات الإعاشة بمنى وعرفات.

وتابع: «غالبية شركات السياحة تطالب الفائزين بالقرعة بسداد كامل قيمة برنامج الحج خلال 48 ساعة، والبعض الآخر يطالبهم بالسداد فى مدة لا تتجاوز الـ10 أيام من تاريخ صدور نتيجة القرعة».

موعد إسترداد رسوم جدية الحجز لغير الفائزين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز في قرعة الحج السياحي التي أجريت أمس وعددهم نحو 58 ألف مواطن يستردون قيمة رسوم جدية الحجز التي دفعوها خلال شهر من الآن، وبالتحديد خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، موضحا أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام ألزمت المتقدمين لقرعة الحج بدفع مبالغ كرسوم للجدية عند تسجيل الأسماء.

قيمة رسوم جدية الحجز

ولفت إلى أن قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين للبرامج الإقتصادية (البرى - الإقتصادى طيران) بلغت نحو 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرنامج الحج فئة 5 نجوم بلغت 40 ألفا و100 جنيه، مشيرا إلى أن الـ100 جنيه لن تسترد كونها قيمة الخدمات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أمس أن عدد الذين تقدموا للحج السياحى هذا العام بلغ 73 ألفا و874 مواطنا، فاز منهم بفرصة الحج خلال القرعة التي أجريت أمس نحو 16 ألف مواطن.