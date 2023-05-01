نضال الشافعي يكشف تفاصيل آخر لقاء مع مصطفى درويش: احتضنني بشدة

كشف الفنان نضال الشافعي، تفاصيل آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل مصطفى درويش الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

نضال الشافعي يتحدث عن مصطفى درويش

وقال نضال الشافعي لـ«الوطن»، إنّه التقى مصطفى درويش في سحور رمضاني واحتضنه بشدة، مضيفا أنّه لم يكن يتوقع أنّ هذا سيكون اللقاء الأخير بينهما، مضيفا: «مصدوم من خبر الوفاة، كنت فاكر خبر مش حقيقي ومصطفى هيطلع وينفي، لكن طلع حقيقة مع الأسف، ربنا يرحمه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وفاة مصطفى درويش

وغيّب الموت الفنان الشاب مصطفى درويش، حسب تأكيد من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وشقيقه هاني درويش عبر حسابه على «فيس بوك».

وتشيع جنازة الفنان مصطفى درويش عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.