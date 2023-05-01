حبس سيدتين حاولا تهريب 1.6 كيلو أفيون إلى خارج البلاد 

أمرت النيابة العامة بحبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن حاولوا تهريب 1.6 كيلو أفيون إلى خارج البلاد، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع ميناء القاهرة الجوي، من القبض على سيدتين تقيمان في محافظة الشرقية، خلال إنهائهما إجراءات السفر على متن إحدى الرحلات الجوية، وبالتفتيش ضبط معهما على 6 لفافات من مخدر الأفيون ووزنت بـ 1,6 كيلو، أسفل طيات ملابسهن، وأقرا بحيازتهما للمخدرات؛ بهدف توصيلها لأحد الأشخاص خارج البلاد مقابل مبلغ مالي، وتمت إحالتهما للنيابة.

غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه

وعقب أشرف ناجي، المحامي بالنقض، على العقوبة التي حددها قانون العقوبات لكل من يمارس نشاط تهريب المخدرات خارج البلاد، وذلك وفقا لنص قانون العقوبات المادة 33،: «أن يعاقب بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات للسجن المؤبد أو الإعدام كل من يمارس الإتجار في المخدرات، وتقع عليه غرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

العقوبة تصل للإعدام

وأضاف الخبير القانوني أن نص القانون في المادة 34 على أن «عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل للسجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك».