مسلسل «100 وش» كلمة السر في حياة مصطفى درويش الفنية

رحل الفنان مصطفى درويش صباح أمس بشكل مفاجئ، خاصة أنه لم يعانِ من أي أزمة صحية، ولكنه أصُيب بسكتة قلبية، فتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، والتقط أنفاسه الأخيرة هناك .

دور مصطفى درويش في مسلسل «بـ 100 وش»

ونجح الفنان الراحل مصطفى درويش في أن يجسد ما يزيد عن 30 عملا دراميا وسينمائيا، وحقق شهرة واسعة بعد أدائه دور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تمارس عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل بـ100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية، ولقى المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد الذي شارك به أيضا في نفس العام.

مصطفى درويش ومسلسل «بـ 100 وش»

وعلى الرغم من أن مصطفى درويش قدم أعمالا فنية كثيرة من قبل، ولكن بدأ الجمهور يألف وجهه من خلال مسلسل «بـ 100 وش» الكوميدي، حيث بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر.

بداية دخول مصطفى درويش الفن

شرح مصطفى درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات، ثم اتجه مؤخراً إلى فتح مطعم خاص به.