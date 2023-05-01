تفاصيل تجديد حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في عقار بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، تجديد حبس شخصين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتنقيبهما عن الآثار داخل عقار مهجور في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل الواقعةعندما ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور بمدينة نصر، وتم ضبطهما أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل العقار، وعُثر بالتفتيش على حفرة بعمق 15 مترا، وضبطت الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وأُحيلا إلى النيابة.

غرامة 5 ملايين جنيه

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون المصري يواجه جرائم التنقيب عن الآثار بعقوبات صارمة، ورغم ذلك ما زال البعض يقع في فخ الثراء السريع، دون الاكتراث بالعقوبات الرادعة، كما جاء في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والتي نصت على: «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة من حفر خلسة للتنقيب عن الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، يتم التحفظ على أعمال الحفر والسيارات المستخدمة في الجريمة، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.