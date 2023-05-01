«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني ينفي التفاوض مع ميليشيا الدعم السريع

نفى مصدر مسؤول بالقوات المسلحة السودانية، ما جاء على لسان المبعوث الأممي إلى السودان، حول إرسال مفاوضين للتباحث مع ميليشيا الدعم السريع.

وأكد المصدر لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّه لا نية للتفاوض مع ميليشيا الدعم السريع لوقف دائم لإطلاق النار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنّ المهمة الأساسية للجيش السوداني تتمثل في إنهاء تمرد ميليشيا الدعم السريع.

كان محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة السودانية الخرطوم أفاد بتجدد الاشتباكات في مواقع مختلفة بالعاصمة السودانية، أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان بالمدينة.

كما أكد تحليق طائرات من طراز «ميج» في سماء العاصمة، كما أفاد بوجود حريق في محيط المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري.