جامعة حلوان تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مسؤولي الكليات بتذليل كل العقبات أمام الطلاب وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بإعلان جداول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وصيانة المراوح والتكييفات، وعمل الصيانات اللازمة، وصيانة أماكن التهوية وأجهزة التبريد فى القاعات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

تحقيق الانضباط في أعمال الامتحانات

وشدد رئيس الجامعة خلال اجتماعه مع مسؤولي الكليات، اليوم السبت، على ضرورة تحقيق الانضباط في أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومي لإعلان نتائج الطلاب في أسرع وقت.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كل إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

تسليم الطلاب وكل منتسبي الجامعة كارنيهات

وجرى استعراض عدد الكارنيهات التي تمت طباعتها خلال العام الجامعي 2022 - 2023، ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة متابعة تنفيذ القوانين وتسليم الطلاب وكل منتسبي الجامعة كارنيهات تثبت هويتهم خلال تواجدهم داخل كلياتهم والحرم الجامعي، سواء للعمال أو الموظفين أو الطلاب، ضرورة تفعيل قواعد البيانات بكافة كليات الجامعة.