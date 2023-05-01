إصابة زوجين في تصادم سيارة وتروسيكل على طريق «كفر الزيات - طنطا» بالغربية

أصيب شاب وزوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر حادث تصادم سيارة وتروسيكل على طريق «كفر الزيات - طنطا»، بالقرب من كوبري الدلجمون العلوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة كفر الزيات، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بتصادم سيارة وتروسيكل بالقرب من كوبري قرية الدلجمون العلوي على طريق «كفر الزيات - طنطا»، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية إصابة وليد المغاوري، 45 عاما، وزوجته، بإصابات وجروح في الرأس والجسم، ووجود آثار تصادم سيارة بمركبة تروسيكل محملة بالبطاطس كانا يستقلانها على طريق «كفر الزيات - طنطا»، بالقرب من كوبري قرية الدلجمون العلوي.

تيسير الحركة المرورية

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى الدفع بسيارات الإغاثة المرورية وبأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.