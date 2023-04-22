إصابة 5 أشخاص انقلب بهم تروسيكل في ملوي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قرية تونا الجبل والصحراوي الغربي في مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

انقلاب تروسيكل بدون لوحات

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قرية تونا الجبل والصحراوي الغربي في غرب مركز ملوي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

نقل 5 مصابين إلى المستشفى

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف 5 مصابين إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقي العلاج، وهم عبدالرازق صلاح، 22 عاما، وأحمد ممدوح، 21 عاما، ومصطفى محمود، 7 أعوام، وعبد الله محمود، 27 عاما، وشاهين فرجاني، 15 عاما، وجميعهم يقيمون في قرية تونا الجبل بمركز ملوي، عدا الأول مقيم بقرية دلجا في مركز ديرمواس.

وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، والمصاب الرابع دخل في غيبوبة تامة، وتم نقله إلى قسم العناية المركزة، وأُخطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.