نبيل الحلفاوي عن رحيل مصطفى درويش: صدمة مؤلمة

نعى الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات بسكتة قلبية.

وكتب نبيل الحلفاوي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن تبقى الصدمة مؤلمة عند الرحيل المفاجئ لشاب يمتلئ حيوية وتألق، لم ألتق به ولكني رأيته في عدة أعمال كان آخرها مسلسل كامل العدد، وكان يشع حضورا محببا كلما ظهر وأدى دوره بسلاسة وفهم».‏

واختتم الحلفاوي: «رحم الله الفنان الشاب مصطفى درويش وصبر أهله وألهمهم السكينة في مصابهم الفاجع».

إنا للله وإنا إليه راجعون.

ولكن تبقى الصدمة مؤلمة عند الرحيل المفاجئ لشاب يمتلئ حيوية وتألقا

لم ألتق به ولكني رأيته في عدة أعمال كان آخرها مسلسل كامل العدد وكان يشع حضورا محببا كلما ظهر وأدى دوره بسلاسة وفهم.

رحم الله الفنان الشاب مصطفى درويش وصبر أهله وألهمهم السكينة في مصابهم… pic.twitter.com/6yrzSFZ0TM — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 1, 2023

رحيل مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش صباح اليوم إثر إصابته بسكتة قلبية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد مستشفيات الشيخ زايد، وتشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، على أن يكون العزاء غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.