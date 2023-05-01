«الدقهلية» تناقش خطة عمل من 8 محاور لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

أعلنت محافظة الدقهلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، المرور على كافة الوحدات الحكومية للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة الخدمات الحكومية على أكمل وجه في كافة القطاعات الخدمية، والتأكد من تقديم هذه الخدمات من خلال الجهات الرقابية المختصة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والعميد عمر شاش، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، ووكلاء الوزارة ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة، ومديري الإدارات العامة بالديوان العام.

تقديم الخدمات على أكمل وجه

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الاجتماع ناقش موضوعات تهم المواطنين، للتأكد من تقديم الخدمات على أكمل وجه وحسن استقبالهم في كافة القطاعات، وضرورة الانتهاء من كافة طلبات المواطنين في أسرع وقت لتحقيق أقصى استفادة لمتلقي الخدمة، لأن عامل الوقت مهم لكل مواطن، مما ينعكس بالإيجاب على أداء أجهزة الدولة.

خطة عمل المحافظة

واتفق الاجتماع على خطة عمل تتضمن 8 محاور وهي:

- تكثيف العمل داخل المراكز التكنولوجية بمختلف القطاعات والوحدات المحلية وانتقاء العالمين بها.

- التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد من خلال التنسيق بين كافة الجهات.

- المرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توفير السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار.

- المرور على كافة المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنهاء قوائم الانتظار.

- المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها الكاملة لتلقي التلاميذ العملية التعليمية بداخلها.

- المرور على وحدات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية المختلفة للتأكد من تقديم الخدمة على أكمل وجه للأيتام والمسنين وذوي القدرات الخاصة.

- مراجعة الخطة الاستثمارية في كافة الوحدات للوقوف على معدل التنفيذ والتأكد من انتهائها في مواعيدها المحددة.

- تكثيف العمل في ملف النظافة من خلال تقسيم العمل إلى ورديات، والعمل على مدار 24 ساعة لحين تطبيق منظومة الجمع المنزلي.