محافظة الدقهلية: 138 مليون جنيه تمويل إضافي لـ6 مشروعات جديدة

أعلنت محافظة الدقهلية، 6 مشروعات يجري تنفيذها باعتماد إضافي للخطة الاستثمارية لعام 2023 بمراكز دكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر ومدينة المنصورة بتمويل إضافي قدره 138 مليون جنيه، وتشمل تلك المشروعات إنشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس، وتنفيذ تطوير كورنيش مدينة شربين، ورصف وتطوير كورنيش مدينة بلقاس، وكذا تركيب أعمدة إنارة بشوارع مدينة ميت غمر، ورصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بمدينة المنصورة، ومشروع استكمال المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنّ المشروعات الجديدة تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره كل من: فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة إيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس أيمن سميح مسئول الهيئة العامة للطرق ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والدكتورة آمال بركات رئيس مدينة ومركز دكرنس واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر واللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ومسئولي المالية والكهرباء والمشروعات والتصميمات بمديرية الاسكان بالدقهلية.

وضع خطة زمنية توضح معدلات الأداء في كل مشروع

وأكدت محافظة الدقهلية، ضرورة دفع العمل بجميع المشروعات التي يتم تنفيذها وعرض تقارير متابعة دورية لكافة الأعمال التي تتم، وكذلك وضع خطة زمنية توضح معدلات الأداء في كل مشروع والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ.