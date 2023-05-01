مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص اليوم، قرب طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

حادث سير بالإسماعيلية

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم «ط ص ل 1132» على وصلة سرابيوم بدائرة مركز فايد المؤدية إلى طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين من مكان إلى أقرب مستشفى بسبب خطورة الحالات الصحية.

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع هاني السيد موسى، 45 عاما، من القنطرة شرق، وتم التحفظ على الجثمان في مكان الحادث لحين الانتهاء من المعاينة.

وقالت مصادر طبية إن المصابين 10 أشخاص، وتم نقل منهم 7 إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فيما استقبل مستشفى جامعة قناة السويس 3 مصابين، واختلفت الإصابات بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج لحالتين، واشتباه نزيف داخلي.