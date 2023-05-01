أعمال العنف تنتقل لألمانيا.. والشرطة تتعرض للضرب من المتظاهرين

تشهد العاصمة الألمانية برلين اليوم، احتجاجات واسعة ومظاهرات نظمها اتحاد نقابات العمال بالبلاد، والتي وقعت فيها أعمال عنف تجاه الشرطة الألمانية.

احتجاجات ألمانيا: المتظاهرون يهاجمون أفراد الشرطة

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإنَّ مظاهرات برلين التي دعت إليها اتحادات نقابات العمال بمناسبة عيد العمل العالمي، يشارك بها نحو 3 آلاف و300 متظاهر حتى الآن، وفقا لإحصاءات الشرطة الألمانية.

ضرب الشرطة الألمانية من المتظاهرين

وهاجم المتظاهرون خلال الاحتجاجات ببرلين اليوم، أفراد الشرطة بحي كرويتسبرج، لتعلق المتحدثة باسم الشرطة الألمانية على ذلك بأنَّ «أفراد الشرطة تعرضوا للاعتداء والضرب من جانب المتظاهرين».

كما ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من المتظاهرين بعد أن بدأوا بالهجوم عليهم خلال تظاهرهم بالعاصمة الألمانية برلين.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ اتحاد النقابات العمالية الألمانية دعا إلى التظاهر على خلفية ارتفاع الأسعار والإضرابات التحذيرية واضراب عمال النقل، والمفاوضات العمالية وبعض المطالب الفئوية.