أبرز أحداث العالم.. احتجاجات عمالية في ألمانيا والتلوث يغلق مدارس هندية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية أحداثا متنوعة أمنية وسياسية وعسكرية ومناخية، كان أبرزها إعلان السلطات الهندية إغلاق المدارس في «نيودلهي» بسبب مستويات خطرة من تلوث الهواء، والتوترات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي السعودية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة لتهريب 325 ألف حبة «كبتاجون» مخدر، عثرت عليها السلطات في إحدى الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر ميناء جدة، فيما أعلنت الشرطة المغربية إحباط عملية دولية لتهريب أكثر من مليوني حبة من المخدر ذاته عبر ميناء طنجة الواقع شمالي البلاد.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في بيان، أن شحنة «الكبتاجون» جرى ضبطها داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ضبط 382 شخصا خلال مداهمات في البلقان وجنوب شرق أوروبا

وأعلنت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول، إلقاء القبض على 382 شخصا خلال مداهمات أسهمت فيها 28 دولة طالت مهربي المهاجرين في البلقان وجنوب شرق أوروبا، مشيرة إلى مشاركة نحو 16 ألف عنصر أمن من أنحاء أوروبا.

وصادرت عناصر الأمن، في المداهمات الأمنية، 106 قطع سلاح فضلا عن مخدرات «الحشيش والكوكايين».

عمال ألمانيا يطالبون بزيادة الأجور 8%

وفي ألمانيا، شارك أكثر من 200 ألف عامل في اضرابات تحذيرية نظمتها نقابة «عمال الصلب» الألمانية، للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الأزمة الأوكرانية، وما تبعها من عقوبات غربية على «موسكو»، وطالبت النقابة بزيادة الأجور بنسبة 8%.

وفي فرنسا، رفض البرلمان، تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة، بناء على طلب من حزب «فرنسا الأبية»، فيما علقت الجمعية الوطنية الفرنسية عضوية نائب من حزب «التجمع الوطني اليميني»، جريجوار دي فورنا لمدة 15 يوما، بعد تعليق عنصري ضد النائب كارلوس مارتينز بيلونجو، خلال جلسة برلمانية أدانته جميع القوى السياسية.

وفي البرلمان الفرنسي اقترح نواب، سن قانون جديد يتيح التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين بالمتاحف الفرنسية، في ظرف أقصاه 30 يوما.

يريفان تتهم باكو بقصف مواقع على الحدود

عسكريا، اتهمت أرمينيا، «باكو»، باستخدام أسلحة نارية من عيار مختلف لقصف مواقع على الحدود بين البلدين، فيما قالت وزارة الدفاع الأذرية، في بيان إن اتهامات «يريفان» كاذبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي اليمن، أعلن «الجيش الوطني»، مقتل 3 من الحوثيين، جراء عملية غرب مدينة «تعز» الواقعة جنوب غربي البلاد، وأشار المركز الإعلامي لمحور الجيش في المحافظة اليمنية، عبر «فيسبوك»، إلى صد القوات اليمنية، عملية تسلل لعناصر حوثية، في الجبهة الشرقية لمدينة «تعز».

وأصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان، جراء عمليات قصف وقنص من جانب العناصر الحوثية، مستهدفة قرى سكنية في «ريف تعز»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبسبب المستويات الخطرة من تلوث الهواء الناجم عن الحرق الزراعي شمالي الهند، أشارت سلطات نيودلهي الهندية، إلى إغلاق المدارس في المدينة اعتبارا من اليوم السبت حتى يتحسن وضع التلوث.

وسجل معدل جزيئات «بي أم 2.5» الأصغر والأكثر ضررا معدلا أعلى 25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة «الصحة العالمية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وشدد رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال للصحفيين، على أنه لا ينبغي أن يعاني أي طفل بأي شكل من الأشكال جراء تلوث الهواء.

سوناك: أولوية الحكومة البريطانية مكافحة التضخم

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن الدولة لا تستطيع حل جميع مشاكل المواطنين، مشيرا في مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، إلى أن الأولوية الرئيسية في سياسة حكومته الآن هي مكافحة التضخم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وفي تونس، وقعت السلطات بمقر البنك المركزي، اتفاقية مع «صندوق النقد العربي» بقيمة 74 مليون دولار أمريكي، وقال «المركزي» التونسي، في بيان، إن القرض العادي سيتم سداده على مدى 5 سنوات منها فترة إمهال بسنتين ونصف السنة، فيما ستسحب تونس الدفعة الأولى من القرض «حوالي 37 مليون دولار»عبر منصة «بني».

فيما سيشارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة جنوب شرقي تونس المقررة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.

وفي مجال حرية الصحافة، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، إن 958 صحفيا لقوا حتفهم حول العالم في غضون السنوات الـ10 الماضية.