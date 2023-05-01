إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: لحظة صدق واحدة تجعلك في ظل الرحمن يوم القيامة

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن لحظة صدق في حياة المرء يمكن أن تنجيه من كوارث، مضيفا: «لحظة صدق واحدة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تجعلك في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى».

3 لحظات صدق أنقذوا 3 أشخاص

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، عبر فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لازم تبقى عارف إن ثلاث لحظات صدق أنقذوا ثلاث أشخاص، واستحقوا يكونوا في ظل عرش الرحمن، زى ما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن في سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ثلاثة كانوا في لحظة صدق، لم يقيموا الليل ولا يتبرعوا بكل أموالهم ولا جاهدوا في سبيل الله».

واستكمل: «الأول رجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال، قال وصدق مع الله، إني أخاف الله رب العالمين، والثاني رجل تصدق ولم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، شاف أخ له محتاج وفي زنقة طلع وأعطاه ومحدش عرف، والثالث ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ده من صدقه مع الله».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.