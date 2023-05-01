الصور الأولى لحادث الطريق الصحراوي بالإسماعيلية.. «الميكروباص اتقسم نصين»

رفع مستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى جامعة قناة السويس، مساء اليوم الاثنين، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع استقبال عدد من المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

واستدعت إدارة المستشفيات استشاري الجراحة واستشاري المخ والأعصاب والعظام والأطفال إلى قسم الطوارئ، بالتزامن مع وصول المصابين في حادث الإسماعيلية إلى المستشفى عصر اليوم.

مصادر طبية: حالة المصابين غير مستقرة

وحصلت «الوطن» على أول صور لحادث طريق «الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي»، والذي وقع بسبب انقلاب سيارة ميكروباص ما تسبب في انشطار السيارة، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع هاني السيد موسى، 45 سنة، من القنطرة شرق، وتم التحفظ على الجثمان في مكان الحادث لحين الانتهاء من المعاينة.

انتقال قوات الشرطة

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات النجدة والمباحث الجنائية إلى مكان الحادث على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، فيما حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتحفظت الشرطة على السيارة الميكروباص في الحادث وسيارة أخرى ملاكي اصطدمت بالميكروباص لحظة انقلابه على الطريق.