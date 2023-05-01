طقس الإسكندرية غدا.. اعتدال درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الإسكندرية غدا، موضحة أنه يسود طقس معتدل ظهرا في ظل غياب الأمطار وعودة درجات الحرارة للارتفاع مجددا، ويميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا معتدل، مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا، مع وجود تنبيهات بضرورة استمرار ارتداء الملابس الثقيلة رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبيا.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا، حيث ارتفعت الصغرى درجة واحدة عن اليوم السابق.

نشاط الرياح في طقس الإسكندرية غدا

وتعد أصعب ظواهر طقس الإسكندرية غدا نشاط الرياح والتي تصل سرعتها إلى 38 كيلومترا في الساعة، واتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا أيضا بحالة البحر، حيث تتباين بين خفيفة إلى معتدلة م مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.