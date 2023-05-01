البابا تواضروس يختتم أول عام دراسي لمعهد الكتاب المقدس بالإسكندرية

اختتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، العام الدراسي الأول لمعهد الكتاب المقدس بالإسكندرية، مقدما محاضرة عن تحضير العظات الأمثل، وذلك على هامش زيارته إلى الإسكندرية التي بدأت بترؤس القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

البابا تواضروس يشيد بمعهد الكتاب المقدس

وفي كلمته أشاد البابا تواضروس بما تم خلال العام من دراسة، مؤكدا أن معهد الكتاب سيكون له عمل في حياة الكنيسة بصفة عامة، وفي حياة الخدام والخدمة بشكل خاص، مطالبا الدارسين بالأمانة في دراسة الكتاب المقدس والحياة به.

إهداء منهج العام الدراسي الأول إلى البابا تواضروس

وقال القس كيرلس رشدي، مدير المعهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الأول من الدراسة شهد تقديم 80 محاضرة على فصلين دراسيين بمعدل 40 محاضرة لكل فصل دراسي، بالإضافة إلى الأبحاث والتكليفات، لافتا إلى أنه تم إهداء كتاب يجمع كافة محاضرات العام، بالإضافة إلى خرائط ذهنية من إعداد أحد طلاب المعهد إلى البابا تواضروس الثاني.

فيما يختتم البابا تواضروس زيارة الإسكندرية بافتتاح المقر الجديد لمركز شمس البر في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل.