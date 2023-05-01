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المتحدث باسم مجلس وزراء اليابان: مصر شريك استراتيجي رئيسي لبلادنا

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أ ش أ
06:13 م | الإثنين 01 مايو 2023
رئيس وزراء اليابان

رئيس وزراء اليابان

قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اليابانى نوريوكي شيكاتا، إنّ مصر تعد شريكا استراتيجيا رئيسيا لليابان، مؤكدًا حرص رئيس الوزراء الياباني على أن تكون القاهرة محطته الأولى في جولته الإفريقية.

جولة لرئيس وزراء اليابان في دول إفريقية 

وأضاف شيكاتا، في حواره مع قناة النيل للأخبار والذي أجرته الإعلامية أمل رشدي، أنّ الجولة الإفريقية لرئيس وزراء اليابان تشمل أيضا دول «غانا، وكينيا وموزمبيق».

وأوضح أنّ الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الياباني تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة أنّ مجالات التعاون كبيرة وواسعة بين البلدين بقطاعات الاقتصاد والتعليم والعمل، منوهًا بحرص رئيس وزراء بلاده على زيارة المتحف المصري الكبير لما تتمتع به الحضارة المصرية من عراقة وماض كبير.

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