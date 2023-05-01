المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم «م. ك»، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

ضبط متهم بالاتجار في المخدرات

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش بدائرة القسم وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء والشباب على نطاق واسع.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المواد المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.