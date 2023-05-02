رئيس شركة الصالحية للسكر: صدرنا بـ 65 مليون دولار خلال عام

كشف الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية لصناعة السكر، تفاصيل صناعة السكر في مصر؛ حيث أكد أنها من أقدم الصناعات في مصر، مشددًا على ضرورة اتباع الأساليب الحديثة في الزراعات المستصلحة؛ من أجل زيادة الإنتاجية.

أول مصنع أنشئ عام 1861

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن صناعة السكر قديمة جدًا في مصر؛ وأول مصنع أنشئ عام 1861 في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر؛ وتعتمد في الزراعة على الأساس.

وأضاف رئيس شركة الصالحية للسكر، مساء اليوم الإثنين، أن هذا المصنع هو الأحدث في مصر، وتم تشغيله عام 2019، لافتًا إلى أن طاقة إنتاج سكر هذا المصنع من البنجر 260 ألف طن سنويًا، والمصنع مؤسس على أن يتم تشغيله بخطين إنتاج.

المصنع صدّر سكر بـ 65 مليون دولار

وأوضح خالد بدوي، رئيس شركة الصالحية لصناعة السكر، أن صناعة السكر مرتبطة بالتوسع في الزراعات وتطويرها؛ وهو أمر يحتاج إلى تكاليف مرتفعة جدًا في مصر؛ بينما لو تم اتباع أساليب زراعة متطورة في الأراضي المُستصلحة الجديدة؛ فإن ذلك الأمر سيساعد في زيادة الإنتاجية من المزروع على نفس مساحة الأرض.

ولفت خالد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدي البلد»، إلى أن المصنع صدّر سكر، العام الماضي، بـ 65 مليون دولار لدول «سوريا ولبنان والسودان واليمن وتركيا ودول أوروبية»، كما تم تصدير أعلاف للصين وكوريا الجنوبية.