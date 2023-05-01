زراعة 90 ألف فدان في الشرقية ببنجر السكر.. سعر التوريد ألف جنيه للطن

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن الشرقية من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، وتأتي في المركز الثالث بعد محافظتي كفر الشيخ والبحيرة في زراعة بنجر السكر، إذ تخطت المساحة المنزرعة هذا العام نحو 90 ألف فدان.

وذكر وكيل وزارة الزراعة لـ«الوطن»، أن إنتاجية الفدان تتراوح من 30 إلى 35 ألف طن، بسعر توريد ألف جنيه للطن، وبهذا تتصدر الشرقية قائمة المحافظات المنتجة للسكر.

افتتاح مصنع الشرقية للسكر

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة الصالحية الجديدة، لافتتاح مصنع «النوران» للسكر، والمعروف بمصنع الشرقية للسكر، والذي يعد أكبر مصانع مصر والشرق الأوسط لتكرير وإنتاج السكر، والذي يستعد لاستقبال مليون و900 ألف طن من محصول بنجر السكر لعام 2023.

إنتاج 1.8 مليون طن من السكر

وأضاف وكيل زراعة الشرقية لـ«الوطن»، أن الشرقية تستعد لتحقيق إنتاجية تصل لمليون و800 طن من سكر البنجر، بواقع 150 كيلوجراما لكل طن بنجر، لافتا إلى زراعة 90 ألفا و264 فدانا من محصول بنجر السكر، حيث يحقق الفدان الواحد ربحا يصل لنحو 35 ألف جنيه، ويكون هذا عوضا للمزارع عن التكاليف التي تقل عن ربع قيمة الربح.

حصاد نصف محصول البنجر بالشرقية

وأشار وكيل الزراعة إلى أنه تم حصاد نحو 50 ألف فدان، ويتم توريده إلى مصانع السكر الستة الموزعة في المحافظة، وذلك بنظام الزراعة التعاقدية، لافتا إلى محاولة شركات السكر زيادة المساحات المنزرعة من البنجر وذلك بمد المزارعين بهامش ربح وحوافز ورفع قيمة التوريد ليصل إلى ألف جنيه للطن، وتسهيل نقل المحصول من الحقل إلى المصنع.

مصانع السكر تحفز المزارعين لزراعة البنجر

وذكر محمد إبراهيم، مزارع من محافظة الشرقية، لـ«الوطن»، أنه وجد الاهتمام والتحفيز على زراعة البنجر من قبل المديرية ومصنع السكر الذي تعاقد معه، لافتا إلى عقد دورات الإرشاد الزراعية للمزارعين لتحقيق إنتاجية كبيرة من المحصول، فضلا عن تسهيل الزراعة من قبل الشركات، بدءًا من توفير التقاوي مرورا بتسهيل التوريد وحمل المحصول من الحقل وحصوله على قيمة التوريد، معلقا «الحمد لله، المحصول مبشر بالخير، وحقق ربحا كبيرا تخطى التكلفة كثيرا».