إليك ما يحدث لجسمك عند تناول السكر بشكل يومي.. «الصحة» توضح

كشفت وزارة الصحة والسكان ماذا يحدث للجسم عند تناول الجسم السكر كل يوم، قائلة: «تناول السكر كل يوم يعمل على الإصابة بأمراض كثيرة كالسمنة ولابد من الحماية من الإسراف في تناول السكر»، مشيرة إلى أن السكر هو أحد أشكال الكربوهيدرات التي تحتوي على سكريات الأحادية.

ماذا يحدث للجسم عندم تناول السكر كل يوم؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الكربوهيدرات التي تحتوي على السكريات الأحادية توجد في الحلويات والمشروبات الغازية وهي لا تحتوي على فيتامينات أو معادن، موضحة أن هذه السكريات تعمل على زيادة الوزن والجوع المستمر، بالإضافة إلى الشيخوخة المبكرة حيث أن زيادة مستويات السكر في الدم يؤدي إلى حدوث اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي ولذلك الخلايا داخل الجسم تموت بسرعة.

الإصابة بزيادة الوزن وتسوس الأسنان والشيخوخة المبكرة

وأضافت «الصحة»: تناول السكر بكثرة يعمل على تسوس الأسنان، فضلا عن الإصابة بالتليف الكبدي، مشيرة الى أنه لابد من عدم كثرة تناول السكر والاعتدال في دخول السكر للجسم حتى لا تصاب بالعديد من الأمراض المختلفة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مناسب للجسم لتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على الحفاظ على صحة الجسم والتمتع بمزاج جيد، محذرة من تناول اللحوم المصنعة، والدهون الدسمة حيث أنها تمثل خطورة على القلب والكلي، ونوهت عن التوقف عن تناول الأطعمة في وقت متأخر من الليل لما لها من أضرار على الجسم.