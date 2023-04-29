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وزير التموين: لن نسمح مطلقا بتصدير السكر للخارج حتى لا تحدث أزمة

كتب:

وفاء الصعيدي
12:46 م | السبت 29 أبريل 2023
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم السماح مطلقا بتصدير السكر للخارج بحجة تحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلا: «توليت الوزارة في 2017 في أزمة سكر طاحنة بسبب تصديره للخارج».

وأشار وزير التموين، في مؤتمر صحفي بمقر الوزراة، إلى أن تصدير السكر سيؤدي إلى حدوث أزمة وضغط متزايد على الدولار بسبب الحاجة إلى الاستيراد مرة أخرى، موضحا أنه لا توجد تسعيرة للسكر وإنما يوجد قرار بمنع التصدير نهائيا.

ونوه «المصيلحي»، أن قرار منع تصدير السكر سيجري مده حتى نهاية الموسم القادم، تفاديا لحدوث أزمة سكر طاحنة.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.