أسعار الذهب عالميا تترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي

حالة من الترقب يعيشها المستثمرون بسبب تذبذب أسعار الذهب عالميًا واختلاف التوقعات حول الفائدة التي سيعلنها البنك الفيدرالي الأمريكي بعد انتهاء اجتماعه خلال الأسبوع الجاري، والتي يرجح أن يُبطئ من وتيرة سياسته النقدية بسبب اضطراب القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب عالميًا تترقب الفيدرالي الأمريكي

ومع بداية التعاملات الفورية في البورصات العالمية صعدت أسعار الذهب عالميًا في المعاملات الفورية 0.2%، ليصل لنحو 1982.29 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.1% ليصبح 1984.30 دولار، وفق موقع «سكاي نيوز العربية» فيما تتجه أعين المستثمرين نحو قرار البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث يتوقع الخبراء أن يكون اتجاه من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) برفع سعر الفائدة الأمريكية.

سعر أونصة الذهب عالميا

أما عن سعر أونصة الذهب عالميًا، فتشير التقارير التحليلية أن المعدن الأصفر حقق مكاسب خلال الشهر الجاري فقط تقدر بنحو 7%، فيما تجاوزت العقود الآجلة للذهب حاجز الـ 2000 دولار للأوقية حيث وصلت لأقصي سعر عند مستوى 2009 دولار، قبل أن يستقر سعر الأونصه اليوم عند حاجز 1982.29 دولار اليوم، ومحليًا سجلت ما بين 70,730 إلى 71,441 ألف جنيه.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أما على المستوى المحلي فقد أصدرت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن سعر الذهب عيار 24 وصل لنحو 2297 جنيهًا، بينما سعر عيار 18 سجل 1723 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 16080 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21

أما سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر، فقد سجل الجرام منه بنحو 2010 جنيهات.