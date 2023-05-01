موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مايو 2023.. توقعات بزيادة الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين والعالم، خلال الساعات المقبلة، إلى الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع الثالث للفيدرالي، ما يؤثر على المعدن اللامع الذي تجاوز سعر الأوقية 2000 دولار خلال الفترة الماضية، وفق تقرير forbes الأمريكي؛ لمعرفة موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مايو 2023.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مايو 2023

ومن المقرر أن يكون موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مايو 2023، في الفترة ما بين 2 – 3 مايو الجاري، حيث ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) - وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة واتخاذ قرارات السياسة النقدية، لاتخاذ قرارها.

لكن بعد سلسلة من تصريحات والمقابلات الإعلامية التي تمت مع عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة زادت من يقين المستثمرين من أن القرار سيتجه نحو رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 9 مرات من مارس 2022، ومن المرجح أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماع الربع الثالث من العام الجاري، زيادة معدل النقطة المئوية وستواصل السماح للأصول بالخروج من ميزانيتها العمومية البالغة 8.6 تريليون دولار تقريبًا؛ للسيطرة على التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

تحديات أمام الاقتصاد الأمريكي

ويؤكد تقرير فوربس أنّ هناك الكثير من المؤشرات التي تحذر من اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، وهو ما أثبته منحني عائد سندات الخزانه الأمريكية المعكوس، وتراجع أرباح الشركات، وتدهور سوق العقارات بسبب الخوف من الانكماش الاقتصادي.

في الوقت نفسه، الذي تشير فيه أحدث أرقام التوظيف الأمريكي إلى أن سوق العمل لا يزال مرنًا، في 7 أبريل، أفادت وزارة العمل الأمريكية بأنه تم توفير نحو 236000 وظيفة في مارس الماضي، وهو أقل من المتوقع بنسبة قليلة، كما استقر معدل البطالة عند 3.5%، في حين استمر معدل المشاركة العمالية في الارتفاع إلى 62.2%، وارتفع متوسط ​​الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% مقارنة بالعام الماضي التي كانت بنسبة 0.3%.