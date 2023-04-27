هل يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى؟.. تقرير يوضح

قال موقع «إنفيستينج» إن كل الأنظار تتجه الآن إلى الاحتياطي الفيدرالي، فمن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 2 و 3 مايو، وقد يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى أو يضغط على التوقف مؤقتًا لأول مرة منذ مارس 2022.

وتحدث جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي عن مخاطر المكاسب السريعة في الأجور التي تغذي الأسعار، فمن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أخرى في اجتماعه المقبل في الفترة من 2 إلى 3 مايو، لكن بعض محافظي البنوك المركزية قد يكونوا أقل ميلًا للمضي قدمًا في تشديد الائتمان بعد ذلك حتى وسط ارتفاع مكاسب الأجور.

توقعات الخبراء حول قرار الفيدرالي

وفي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، أوضح جيروم باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويتفق بعض الخبراء على أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لخفض التضخم، لذلك هناك فرصة لرؤية زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكن مع برودة التضخم واستقرار معدل البطالة، هناك احتمال أن ينتهي بنك الاحتياطي الفيدرالي من سلسلة رفع أسعار الفائدة.

وينقسم الخبراء حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى أو سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو.

ويُظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن التضخم ارتفع بنسبة 0.1% فقط من فبراير إلى مارس، بزيادة أقل عن الأشهر السابقة، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا، عند 5% على أساس سنوي.

ونظرًا لأننا لسنا في النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، فهناك احتمال أن نشهد ارتفاعًا آخر في أسعار الفائدة، ولكن ليس بنفس أهمية زيادة العام الماضي من 50 إلى 75 نقطة أساس.