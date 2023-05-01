مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني: علينا العمل بهدوء لخروج التوصيات بشكل منطقي

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر لجنة المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية مثل الحكومة أو جهة تشريعية مثل البرلمان، وإنما مجموعة تتحاور وتنتج توصيات قابلة للتنفيذ أو المناقشة وتحال لمجلس النواب إن كانت بحاجة لتعديل تشريعي.

العمل بهدوء من أجل توصيات حكيمة

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أننا بحاجة للعمل بهدوء وأن تخرج التوصيات الخاصة بالحوار الوطني بشكل منطقي كي يرى من يستقبلها إمكانية تنفيذها بشكل فعلي.

قضايا المحور الاجتماعي بالحوار الوطني

وأشار مقرر لجنة المحور الاجتماعي بالحوار الوطني إلى أن المحور الاجتماعي يتضمن 6 قضايا؛ هي التعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية وزيادة السكان والأسرة والتماسك المجتمعي والشباب.