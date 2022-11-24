عضو بـ«الحوار الوطني»: استكمال الجلسات السبت لمناقشة المحور الاجتماعي

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تمت مناقشة أجندة المحور الاقتصادي بالكامل، خلال الاجتماع الـ13 ضمن الجلسات التمهيدية، لاختيار المشاركين في الجلسات النقاشية، والانتهاء من إعداد جداول أعمال ما تبقى من لجان، بعد انتهاء المجلس في اجتماعه السابق من إعداد جدول أعمال لجان المحور السياسي.

صابر: إجراء بعض التغيرات على المحور الاقتصادي

وأضافت «صابر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه تم إجراء بعض التغييرات على المحور الاقتصادي، وإعادة هيكلة وبلورة النقاط القادمة منه، كما تم الانتهاء بالكامل من ملفات المحور.

وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنّ من المقرر استكمال الجلسات يوم السبت المقبل، ومتابعة ملف العدالة الاجتماعية مع ملفات المحور الاجتماعي المقرر مناقشته يومها.

عضو الحوار الوطني: التنوع أساس نجاح الحوار الوطنى

واستكملت «صابر»، أن التنوع هو أساس نجاح الحوار الوطنى، خاصة وأنه يجمع جميع القوى السياسية والأطروحات المتباينة والحلول المغايرة، فضلًا عن الانفتاح على الرأى الآخر الذي يظهر بشكل واضح من خلال الجلسات المنعقدة والمناقشات التى تتم، والرغبة في إنجاح الحلول المقدمة من كل الأطراف طالما في صالح الدولة.

وأشادت، بوجود لجنة للشباب ضمن لجان المحور المجتمعى في الحوار الوطنى، خاصة أن الملفات التى تتم مناقشتها الآن تضم بشكل أو بآخر الشباب خلالها، للاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم.