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مقرر «الصحة» بالحوار الوطني: نناقش أسباب خروج الطلاب لدراسة الطب في الخارج

كتب:

محمد ايمن
08:06 م | الإثنين 01 مايو 2023
الدكتورة راندا مصطفى

الدكتورة راندا مصطفى

قال الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن اللجنة مهتمة جدا بملف التأمين الصحي، وقضية أبنائنا من الأطباء والممرضين.

المحاور الخاصة بالأطباء

وأوضحت «مصطفى» خلال استضافتها ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن أحد أهم المحاور الخاصة بالأطباء، هو لماذا يخرج الطلاب لدراسة الطب في السودان وأوكرانيا.

دراسة الطب في الجامعات الخاصة

وأشارت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني إلى أن أحد أهم أسباب هذه الظاهرة، هي ارتفاع تكاليف دراسة الطب في الجامعات الخاصة في مصر عن دراستها في أوكرانيا والسودان، وينتج عنها تغرب الأبناء وهدر العملة الصعبة، والتدخل لحمايتهم إذا اندلعت أزمة كما حدث.

ولفتت إلى أن مصر بها مستشفيات كثيرة وعلى مستوى عال من الكفاءة، لكننا نحتاج لحوكمة في إدارة المنظورة الصحية، فكل مستشفى يتبع هيئة مختلفة، ما قد يوحي بوجود نقص في الأجهزة والاستعدادات، ولكن في الحقيقة مستشفياتنا ليست فقيرة.

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