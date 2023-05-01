العثور على جثة مجهولة الهوية في مصرف زراعي بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، على جثة مجهولة في أحد المصارف المائية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

بلاغ بالعثور على جثة

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي وجود جثمان يطفو على مياه أحد المصارف الخاصة بري الأراضي الزراعية بمنطقة أبو عنفوش بمدينة القنطرة غرب.

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وسرعة استخراج الجثمان، فيما أشارت المصادر الأمنية إلى وجود تغيير كبير في شكل الجثة وعدم تحديد هويته لعدم وجود أي أوراق ثبوتية بحوزته.

وانتقلت قوات الشرطة والمباحث الجنائية إلى مكان الحادث في مركز القنطرة غرب لفحص الجثمان وفحص الواقعة، فيما فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحادث.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية التحفظ على الجثة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.