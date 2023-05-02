مقرر الصحة بالحوار الوطني: خروج الطلاب المصريين لدراسة الطب بالخارج يحتاج لبحث كبير

قال الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن خروج الطلاب المصريين لدراسة الطب في الخارج يحتاج إلى بحث وحوار كبير، خاصة في ظل توافر الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية في مصر.

الجامعات في أوكرانيا والسودان

وأوضحت «مصطفى» خلال استضافتها ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الجامعات في أوكرانيا والسودان تقبل الطلاب بمجموع قليل مقارنة بالجامعات في مصر، وتستفيد من العملة الصعبة التى يدفعها المصريون هناك.

جودة كليات الطب في مصر

وأشارت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني إلى أن مصر لديها مختلف أنواع الكليات الطبية، وبعضها يعاني من عدم وجود طلاب بها، لافتة إلى أن جودة كليات الطب في مصر ستكون محل نقاش في جلسات الحوار الوطني.

وأضافت أن مدة التدريب في الكليات الطبية في مصر تحولت من عام إلى عامين مع تخفيف المناهج الدراسية وربطها بالتدريب العملي.