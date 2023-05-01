خالد عبدالعزيز: لجنة العفو الرئاسي لها بُعد إنساني واجتماعي

قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه يتمنى أن يصبح الحوار الوطنى حالة مستمرة دائمًا وليس حالة مؤقتة، مشيرًا إلى ضرورة أن يصبح المناخ الدائم في مصر هو الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة تطبيق الممارسة السياسية الديموقراطية الحقيقية داخل الأحزاب السياسية.

بناء كوادر حزبية سياسية

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب العمل على بناء كوادر حزبية سياسية لأن ذلك الأمر سيكون له تأثير قوى داخل الحزب وخارجه، وضرورة تحديد وقت زمنى لتنفيذ التوصيات التى تصدر عن الحوار الوطي، لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن.

أهمية لجنة العفو الرئاسي

وعن أهمية لجنة العفو الرئاسي، ذكر أن لها أهمية فى الشارع المصرى لما تقدمه من بُعد إنساني واجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة تحويلها إلى مؤسسة للعفو وليس لجنة لأهميتها الكبرى في الشارع المصري، موضحًا أن الأحزاب تشهد بعض المشاكل بسبب عدم وجود صف ثاني من الكوادر، وكذلك سيطرة مراكز السلطة داخل الأحزاب.